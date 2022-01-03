Компания Tesla открыла шоурум в столице китайского Синьцзяна

2022-01-03T19:52:50+03:00 2022-01-03T19:52:50+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962088-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Американский производитель электромобилей объявил об открытии шоурума в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщалось в китайском аналоге твиттера Weibo. Это 30-ый филиал Tesla в КНР, Гонконге и Макао.

Ранее президент США Джо Байден запретил импорт в США товаров, произведенных в Синьцзяне, из соображений, что там используется принудительный труд.