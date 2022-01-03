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19:52,
03 января 2022
Компания Tesla открыла шоурум в столице китайского Синьцзяна
Американский производитель электромобилей объявил об открытии шоурума в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщалось в китайском аналоге твиттера Weibo. Это 30-ый филиал Tesla в КНР, Гонконге и Макао.
Ранее президент США Джо Байден запретил импорт в США товаров, произведенных в Синьцзяне, из соображений, что там используется принудительный труд.