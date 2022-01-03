Лидер французской крайне левой партии выступил за выход республики из НАТО

Жан-Люк Меланшон заявил, что нужно взаимодействовать с Россией – это должно помочь в достижении деэскалации в международных отношениях, — написал он в своем твиттере. Ранее он говорил на местном радио France Inter, что выход из НАТО позволит Франции не втягиваться в военные авантюры. Меланшон отметил, что выступает против новой холодной войны.