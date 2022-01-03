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19:32,
03 января 2022
Даты проведения саммита «Ядерной пятерки» пока не определены, сообщил пресс-секретарь Песков
Даты саммита «Ядерной пятерки» пока не определены, согласовывали встречу по дипломатическим каналам. Об этом вечером сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сегодня Россия инициировала проведение переговоров пятерки Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить ядерную войну.