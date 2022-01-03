Даты проведения саммита «Ядерной пятерки» пока не определены, сообщил пресс-секретарь Песков

2022-01-03T19:32:43+03:00 2022-01-03T19:32:43+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962084-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Даты саммита «Ядерной пятерки» пока не определены, согласовывали встречу по дипломатическим каналам. Об этом вечером сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Россия инициировала проведение переговоров пятерки Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить ядерную войну.