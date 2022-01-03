Датские специалисты полагают, что «омикрон» свидетельствует о конце пандемии коронавируса

«Омикрон» все еще способен создавать давление на нашу систему здравоохранения, но все указывает на то, что он протекает мягче, чем «дельта», – сообщает The Guardian со ссылкой на директора Управления общественного здравоохранения Дании Тиру Гроув Краузе. Она отметила, что риск госпитализации «омикроном» в два раза ниже, чем у «дельты», и это может быть тем, что выведет мир из пандемии.
2022-01-03T19:24:47+03:00
2022-01-03T19:24:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:24, 03 января 2022
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