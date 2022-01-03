Датские специалисты полагают, что «омикрон» свидетельствует о конце пандемии коронавируса

«Омикрон» все еще способен создавать давление на нашу систему здравоохранения, но все указывает на то, что он протекает мягче, чем «дельта», – сообщает The Guardian со ссылкой на директора Управления общественного здравоохранения Дании Тиру Гроув Краузе. Она отметила, что риск госпитализации «омикроном» в два раза ниже, чем у «дельты», и это может быть тем, что выведет мир из пандемии.