Украинский журналист Роман Цимбалюк покинул Россию из-за «угрозы личной безопасности»

2022-01-03T19:19:21+03:00 2022-01-03T19:19:21+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962080-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Об этом Цимбалюк заявил в интервью телеканалу «Громадське». По его словам, несмотря на прожитые в России 13 лет, «если я больше не вернусь – меня это тоже устроит». Ранее его вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам, однако позднее прокуратура отозвала вызов.

Журналист отметил, что будет следить за возможными обвинениями со стороны России.