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19:19,
03 января 2022
Украинский журналист Роман Цимбалюк покинул Россию из-за «угрозы личной безопасности»
Об этом Цимбалюк заявил в интервью телеканалу «Громадське». По его словам, несмотря на прожитые в России 13 лет, «если я больше не вернусь – меня это тоже устроит». Ранее его вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам, однако позднее прокуратура отозвала вызов.
Журналист отметил, что будет следить за возможными обвинениями со стороны России.