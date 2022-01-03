Google удалила рекламу с допросами белорусских политзаключенных

Об этом сообщается на сайте политика Светланы Тихановской. Ранее она направила письмо исполнительному директору компании с просьбой обратить внимание на пропагандистские ролики. Вице-президент Google ответил, что аккаунты, их размещавшие, больше не смогут публиковать подобные видео, поскольку они нарушают правила сообщества.