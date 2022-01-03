Google удалила рекламу с допросами белорусских политзаключенных

Об этом сообщается на сайте политика Светланы Тихановской. Ранее она направила письмо исполнительному директору компании с просьбой обратить внимание на пропагандистские ролики. Вице-президент Google ответил, что аккаунты, их размещавшие, больше не смогут публиковать подобные видео, поскольку они нарушают правила сообщества.
2022-01-03T19:02:05+03:00
2022-01-03T19:02:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:02, 03 января 2022
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