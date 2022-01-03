Турция и США обсудят проблему вооружения на встрече в Вашингтоне

Турецкая сторона четко обозначила позицию по вопросу истребителей. «Что касается вопроса по F-35, делегация США прибыла в Турцию в октябре. Эта встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне», — заявил министр национальной обороны Хулуси Акар. Ранее США направили уведомление Турции об исключении из программы поставок новейших истребителей из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
2022-01-03T18:51:33+03:00
2022-01-03T18:51:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:51, 03 января 2022
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