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18:43,
03 января 2022
Глава Нацсобрания Франции ушел на самоизоляцию из-за Covid-19
Как сообщает газета Le Figaro, Ришар Ферран сдал положительный тест на коронавирус. Он продолжит выполнять свои функции дистанционно. Ранее Ферран полностью вакцинировался от ковида.
Ранее сегодня во французское правительство поступил проект о вакцинных пропусках. Министр здравоохранения Оливье Веран заявлял, что в стране этой инфекцией заражаются около полумиллиона человек ежедневно.