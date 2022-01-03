Минобороны Эстонии: Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы

По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанета, для России некоторые страны «всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства со своей культурой». Он заявил это на церемонии возложения венка в связи с отмечанием 102-ой годовщины войны, которую в стране называют Освободительной. Памятные мероприятия также проходили в российском приграничном городе Нарве.