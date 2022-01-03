Минобороны Эстонии: Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы

По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанета, для России некоторые страны «всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства со своей культурой». Он заявил это на церемонии возложения венка в связи с отмечанием 102-ой годовщины войны, которую в стране называют Освободительной. Памятные мероприятия также проходили в российском приграничном городе Нарве.
2022-01-03T18:21:27+03:00
2022-01-03T18:21:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:21, 03 января 2022
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