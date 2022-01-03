Саакашвили угрожает вновь начать голодовку, если к нему не допустят иностранных врачей

Бывший президент Грузии собирается возобновить голодовку, если ему не позволят лечиться у иностранных специалистов. Об этом журналистам сообщил защитник бывшего президента Грузии Шота Тутберидзе. Также одним из условий возобновления протеста было личное общение Саакашвили с адвокатами. В противном случае, он объявит голодовку 6 января.
2022-01-03T18:13:04+03:00
2022-01-03T18:13:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:13, 03 января 2022
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