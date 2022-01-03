С понедельника во Франции дети от 6 лет должны носить маски

Обязательная мера может вызвать протесты среди родителей, сообщает корреспондент «Эха Москвы» во Франции Елена Серветтаз. По ее словам, меры, новые правила связаны с возвращением детей в школу после Рождества.

«Наверняка к этому долго готовились, потому что, когда был анонс третьей дозы вакцины, многие понимали, что история с масками будет не такой простой, как всем казалось. <:> Поэтому будем смотреть, как французские родители отреагируют, будут ли какие-то волны. Там в каждой школе есть родительский комитет, который может подавать петиции» — отметила корреспондент.