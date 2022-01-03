Посетители с детьми в заповеднике Алтайского края провалились под лед

Об этом сообщают местные СМИ, в частности, barnaul.insta. По предварительной информации, в Лебедином заказнике гости решили не ждать очереди и пошли в обход по озеру Светлое. Лед не выдержал веса туристов. Посетители быстро выбрались из воды, так как глубина в этом месте составляла не более двух метров, пострадавших нет.
2022-01-03T18:06:40+03:00
2022-01-03T18:06:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:06, 03 января 2022
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