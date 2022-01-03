Посетители с детьми в заповеднике Алтайского края провалились под лед

Об этом сообщают местные СМИ, в частности, barnaul.insta. По предварительной информации, в Лебедином заказнике гости решили не ждать очереди и пошли в обход по озеру Светлое. Лед не выдержал веса туристов. Посетители быстро выбрались из воды, так как глубина в этом месте составляла не более двух метров, пострадавших нет.