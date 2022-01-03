Жителя Новокузнецка арестовали на 15 суток за одиночный пикет против пыток

Игорь Горланов с плакатом «Россия против пыток» проводил одиночную акцию возле местного отдела ФСБ. Об этом сообщает издание 7х7. Как пишет правозащитник Алексей Прянишников, его арестовали фактически без рассмотрения дела. Юрист сообщил, что Горланов не нарушал санитарные требования и правила проведения мероприятия.