2022-01-03T17:05:25+03:00
2022-01-03T17:05:25+03:00
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17:05,
03 января 2022
В Казахстане отключили свет в городе, где проходит стихийный митинг
В Актау, где проходит акция протеста против повышения цен на газ, отключено электроснабжение в районе областной администрации. В городском управлении электросетей сообщили, что произошло «аварийное высоковольтное отключение».
Ранее власти республики
Ранее власти республики объявили о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, последовали обещания реализовать меры для урегулирования цен на сжиженный нефтяной газ.