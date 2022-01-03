В Казахстане отключили свет в городе, где проходит стихийный митинг

2022-01-03T17:05:25+03:00 2022-01-03T17:05:25+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962018-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В Актау, где проходит акция протеста против повышения цен на газ, отключено электроснабжение в районе областной администрации. В городском управлении электросетей сообщили, что произошло «аварийное высоковольтное отключение».

Ранее власти республики Ранее власти республики объявили о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, последовали обещания реализовать меры для урегулирования цен на сжиженный нефтяной газ.