2022-01-03T16:45:13+03:00
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16:45,
03 января 2022
Новым генсеком ОПЕК станет представитель Кувейта
Новым генеральным секретарем ОПЕК станет представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс. Он займет эту должность в августе 2022 года, сменив нигерийца Мухаммеда Баркиндо. Кандидатура аль-Гайс была единственной в списке.
Мухаммед Баркиндо проработал на этом посту в общей сложности пять лет, о назначении аль-Гайс сообщил источник ТАСС.