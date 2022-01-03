Новым генсеком ОПЕК станет представитель Кувейта

2022-01-03T16:45:13+03:00 2022-01-03T16:45:13+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962014-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Новым генеральным секретарем ОПЕК станет представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс. Он займет эту должность в августе 2022 года, сменив нигерийца Мухаммеда Баркиндо. Кандидатура аль-Гайс была единственной в списке.

Мухаммед Баркиндо проработал на этом посту в общей сложности пять лет, о назначении аль-Гайс сообщил источник ТАСС.