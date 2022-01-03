В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали 25 россиян, 4 госпитализировано

В ДТП с экскурсионным автобусом в белорусском Витебске пострадали 25 россиян, 4 госпитализировано, 3 в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в республике. «В автобусе находились 42 человека, среди которых 40 — граждане Российской Федерации, которые приехали на экскурсию», — добавили в белорусском Следственном комитете. Причины аварии не называются.

UPD: Минздрав Белоруссии передает, что в ДТП пострадал 41 человек, уже шестеро находятся в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести.