Страны «Ядерной пятерки» заявили о недопустимости ядерной войны

Ядерное оружие должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращение войны, говорится в заявлении лидеров КНР, России, Великобритании, США и Франции. Само распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Стороны намерены и дальше укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений.

UPD: В МИД РФ рассчитываем, что заявление о предотвращении ядерной войны будет способствовать снижению уровня международной напряженности.

Ранее сообщение было опубликовано на сайте Кремля.