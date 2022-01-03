Убивший Джорджа Флойда полицейский живет в одиночной камере

Дерек Шовин находится в секторе с усиленной охраной, персонал проверяет его каждые 30 минут. У него нет возможности трудоустроиться, заниматься образовательными программами и контактировать с другими заключенными, сообщает сайт TMZ. Он покидает камеру только на час, чтобы заниматься физическими упражнениями.
2022-01-03T15:56:06+03:00
2022-01-03T15:56:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:56, 03 января 2022
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