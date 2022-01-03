Убивший Джорджа Флойда полицейский живет в одиночной камере

Дерек Шовин находится в секторе с усиленной охраной, персонал проверяет его каждые 30 минут. У него нет возможности трудоустроиться, заниматься образовательными программами и контактировать с другими заключенными, сообщает сайт TMZ. Он покидает камеру только на час, чтобы заниматься физическими упражнениями.