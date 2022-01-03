Власти: Тела погибших в ДТП под Рязанью в понедельник вывезут в Астрахань

Тела погибших в ДТП под Рязанью в понедельник вывезут в Астрахань. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. ДТП произошло в воскресенье на трассе «Каспий» в Рязанской области. Автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Москва — Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находились 49 человек, погибли пятеро, травмы различной степени тяжести получили 22 человека.