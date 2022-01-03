В КПРФ назвали провокационным предложение вице-спикера ГД убрать тело Ленина и другие захоронения с Красной площади

В КПРФ назвали антиисторическим и провокационным предложение вице спикера Госдумы о ЛДПР Бориса Чернышова убрать тело Ленина и другие захоронения с Красной площади. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин.

«Что еще ждать от партии, которая была создана искусственно с одной лишь целью — бороться с левой идеей и КПРФ. Другой задачи у этой партии никогда не было, изначально при создании и до настоящего времени. <...> Мы не раз приглашали родных, близких наших выдающихся маршалов, не раз объясняли этим больным людям, что это уникальный мемориал, который охраняется «Юнеско». В Конституции было черным по белому записано об исторической памяти, неизбежности гибели тех, кто пытается фальсифицировать историю. <. .> Некрополь был, есть и будет. <...> Если говорить о Мавзолее — это вообще уникальная наука. <:> Эта инициатива носит антиисторический, провокационный характер», — сказал он.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил убрать все захоронения с Красной площади и вынести тело Ленина из Мавзолея. Депутат назвал кощунственным соседство кладбища с катком и новогодними украшениями. Ранее коммунисты выступали резко против перезахоронения тела Ленина. По мнению членов КПРФ, Мавзолей является неотъемлемой частью ансамбля Красной площади.