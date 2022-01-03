Лидер ЛДПР назвал общей позицией партии предложение вице-спикера Госдумы убрать захоронения с Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал общей позицией партии
предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова убрать тело Ленина и другие
захоронения с Красной площади. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо
Москвы».
«Это общая позиция, мы говорим об этом каждые два-три года, но пока что все остается на
своих местах, потому что кому-то выгодно законсервировать то, что было признаком
величия, мощности, дисциплины. Поэтому сейчас трудно рассчитывать, что завтра это
произойдет, но в конечно итоге это произойдет, потому что это черное пятно в истории
нашей страны. Это позиция всех демократов России, большинства граждан России. <...> От
нас бегут, уезжают, 10 миллионов уехали: три миллиона в Америке, три миллиона в
Германии: Раз Ленин там лежит, и туда носят цветы, венки, люди боятся, что будет
возврат к советскому прошлому, поэтому они уезжают. Остаются дети кухарок», — сказал он.
По мнению В.Жириновского, проведение праздничных мероприятий рядом с захоронениями на
Красной площади «немыслимо».
«Это немыслимо, чтобы рядом с кладбищем проходили торжества и праздненства. Убрать
кладбище, чтобы рядом с ним не было праздников — это нужно давно сделать. <...> Когда
человек умирает, как его похоронить решают только родственники. Вдова Надежда
Константиновна Крупская требовала похоронить и никто другой нем мог в это дело
вмешиваться. Но тем не менее его забальзамировали. <...> Он главный преступник в нашей
стране. Он совершил революцию ночью, вооруженным путем. <...> Все демократы Запада
говорят: «Если они до сих пор чтят Ленина, как верить, что они действительно хотят
демократии?». Поэтому надо обязательно убирать все захоронения — по месту жительства,
много мест, куда можно перенести», — отметил он.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что советские революционеры, захороненные у Кремлевской стены,
были преступниками.
«Все, кто были связаны с революцией, это были кровавые тираны, деспоты, убийцы. В том
числе могилу Сталина — все убрать, посадить ель, сосну и дорожки красивые. Молодожены
могли бы приезжать, идти вдоль кремлевской стены, это было бы торжественное шествие
молодоженов. Сейчас там дети радуются, смеются, новогодние каникулы, катаются на
коньках, а рядом могилы тех, кто загубил их прабабушек и прадедушек» — заключил политик.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил убрать все захоронения с Красной
площади и вынести тело Ленина из Мавзолея. Депутат назвал кощунственным соседство
кладбища с катком и новогодними украшениями. Ранее коммунисты выступали резко против
перезахоронения тела Ленина. По мнению членов КПРФ, Мавзолей является неотъемлемой
частью ансамбля Красной площади.