Лидер ЛДПР назвал общей позицией партии предложение вице-спикера Госдумы убрать захоронения с Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал общей позицией партии

предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова убрать тело Ленина и другие

захоронения с Красной площади. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо

Москвы».

«Это общая позиция, мы говорим об этом каждые два-три года, но пока что все остается на

своих местах, потому что кому-то выгодно законсервировать то, что было признаком

величия, мощности, дисциплины. Поэтому сейчас трудно рассчитывать, что завтра это

произойдет, но в конечно итоге это произойдет, потому что это черное пятно в истории

нашей страны. Это позиция всех демократов России, большинства граждан России. <...> От

нас бегут, уезжают, 10 миллионов уехали: три миллиона в Америке, три миллиона в

Германии: Раз Ленин там лежит, и туда носят цветы, венки, люди боятся, что будет

возврат к советскому прошлому, поэтому они уезжают. Остаются дети кухарок», — сказал он.

По мнению В.Жириновского, проведение праздничных мероприятий рядом с захоронениями на

Красной площади «немыслимо».

«Это немыслимо, чтобы рядом с кладбищем проходили торжества и праздненства. Убрать

кладбище, чтобы рядом с ним не было праздников — это нужно давно сделать. <...> Когда

человек умирает, как его похоронить решают только родственники. Вдова Надежда

Константиновна Крупская требовала похоронить и никто другой нем мог в это дело

вмешиваться. Но тем не менее его забальзамировали. <...> Он главный преступник в нашей

стране. Он совершил революцию ночью, вооруженным путем. <...> Все демократы Запада

говорят: «Если они до сих пор чтят Ленина, как верить, что они действительно хотят

демократии?». Поэтому надо обязательно убирать все захоронения — по месту жительства,

много мест, куда можно перенести», — отметил он.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что советские революционеры, захороненные у Кремлевской стены,

были преступниками.

«Все, кто были связаны с революцией, это были кровавые тираны, деспоты, убийцы. В том

числе могилу Сталина — все убрать, посадить ель, сосну и дорожки красивые. Молодожены

могли бы приезжать, идти вдоль кремлевской стены, это было бы торжественное шествие

молодоженов. Сейчас там дети радуются, смеются, новогодние каникулы, катаются на

коньках, а рядом могилы тех, кто загубил их прабабушек и прадедушек» — заключил политик.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил убрать все захоронения с Красной

площади и вынести тело Ленина из Мавзолея. Депутат назвал кощунственным соседство

кладбища с катком и новогодними украшениями. Ранее коммунисты выступали резко против

перезахоронения тела Ленина. По мнению членов КПРФ, Мавзолей является неотъемлемой

частью ансамбля Красной площади.