Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует допустить к нему независимых врачей. Также политик требует разрешения обмениваться конфиденциальной информацией с посетителями. Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе сказал, что политик «обратится к крайней форме протеста», если требования не будут выполнены до 6 января.