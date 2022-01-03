Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует допустить к нему независимых врачей. Также политик требует разрешения обмениваться конфиденциальной информацией с посетителями. Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе сказал, что политик «обратится к крайней форме протеста», если требования не будут выполнены до 6 января.
2022-01-03T14:20:14+03:00
2022-01-03T14:21:25+03:00
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14:20, 03 января 2022
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