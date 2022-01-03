РИА Новости: «Спутник» не попал в список вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января

Об этом сообщил источник РИА в израильском правительстве. По его словам, решение о включении в список российской вакцины пока не принято. Въезд в Израиль с 9 января будет

разрешен вакцинирован и переболевшим коронавирусом из стран с умеренным уровнем заболеваемости.