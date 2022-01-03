Вице-спикер ГД от ЛДПР предлагает перезахоронить на государственном кладбище тело Ленина и других советских деятелей

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предлагает

перезахоронить на государственном кладбище тело Ленина и перенести могилы других

советских деятелей, похороненных у кремлевской стены. Об этом депутат сообщил в эфире

радиостанции «Эхо Москвы».

«Нужно принять решение, найти место на государственном кладбище и никакой проблемы в

этом не будет. Те, кто хочет приходить, выражать какие-то свои чувства, приносить цветы

всегда смогут прийти на то место, где будет захоронены и упокоены эти люди», — сказал

он.

Б.Чернышов считает кощунством соседство Мавзолея и других захоронений рядом с катком.

«Сейчас особенно это все обострилось во время новогодних праздненств, когда народ

гуляет, катается на коньках по замечательному ГУМ-катку, там праздник. Выглядит очень

кощунственно то, что все происходит по сути рядом с кладбищем. Ленин, который захоронен

он не хотел из себя творить идола, кумира, но Джугашвили, Сталин, решил строить новую

религию, религию коммунистического государства, непосредственно в центре которого было

божество Ленин, и сохранил этот символ. Это не очень правильно, нужно быть добрыми,

нужно быть милосердными, и время еще раз подняло дискуссию о перезахоронении тех, кто

похоронен на Красной площади у кремлевской стены», — заключил депутат.