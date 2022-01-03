Вице-спикер ГД от ЛДПР предлагает перезахоронить на государственном кладбище тело Ленина и других советских деятелей

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предлагает
перезахоронить на государственном кладбище тело Ленина и перенести могилы других
советских деятелей, похороненных у кремлевской стены. Об этом депутат сообщил в эфире
радиостанции «Эхо Москвы».
«Нужно принять решение, найти место на государственном кладбище и никакой проблемы в
этом не будет. Те, кто хочет приходить, выражать какие-то свои чувства, приносить цветы
всегда смогут прийти на то место, где будет захоронены и упокоены эти люди», — сказал
он.
Б.Чернышов считает кощунством соседство Мавзолея и других захоронений рядом с катком.
«Сейчас особенно это все обострилось во время новогодних праздненств, когда народ
гуляет, катается на коньках по замечательному ГУМ-катку, там праздник. Выглядит очень
кощунственно то, что все происходит по сути рядом с кладбищем. Ленин, который захоронен
он не хотел из себя творить идола, кумира, но Джугашвили, Сталин, решил строить новую
религию, религию коммунистического государства, непосредственно в центре которого было
божество Ленин, и сохранил этот символ. Это не очень правильно, нужно быть добрыми,
нужно быть милосердными, и время еще раз подняло дискуссию о перезахоронении тех, кто
похоронен на Красной площади у кремлевской стены», — заключил депутат.