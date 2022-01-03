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12:35, 03 января 2022

Сотрудники афганских силовых структур вылили в реку почти три тысячи литров алкоголя

Сотрудники афганских силовых структур вылили в реку почти три тысячи литров алкоголя, изъятого в ходе спецрейдов в Кабуле. Сообщается, что задержаны три человека.

Продажи и производство алкоголя были запрещены в Афганистане и при прежнем правительстве. Талибы* еще жестче относятся к подобным правонарушениям, заявляя, что мусульмане должны строжайше воздерживаться от производства и употребления алкоголя.

Напомним, движение «Талибан*» признано террористическим во многих странах, включая Россию, и запрещено.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.


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