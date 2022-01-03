Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии

Запрет вступит в силу с 29 июня 2022 года после поправок в закон «Об оружии». Он будет распространяться на граждан и юридических лиц, кроме государственных военизированных организаций. Самим списанным оружием, согласно закону, считается то, которое изменено так, чтобы из него нельзя было стрелять патронами.