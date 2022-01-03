Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил убрать все захоронения с Красной площади и вынести тело Ленина из Мавзолея

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил убрать все захоронения с Красной площади и вынести тело Ленина из Мавзолея. В интервью РИА Новости он назвал кощунством соседство кладбища с катком и торговыми рядами. Резко против перезахоронения тела Ленина выступают коммунисты. По их мнению, Мавзолей – неотъемлемая часть ансамбля Красной площади.