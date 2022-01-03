Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил убрать все захоронения с Красной площади и вынести тело Ленина из Мавзолея

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил убрать все захоронения с Красной площади и вынести тело Ленина из Мавзолея. В интервью РИА Новости он назвал кощунством соседство кладбища с катком и торговыми рядами. Резко против перезахоронения тела Ленина выступают коммунисты. По их мнению, Мавзолей – неотъемлемая часть ансамбля Красной площади.
2022-01-03T12:24:19+03:00
2022-01-03T12:24:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:24, 03 января 2022
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