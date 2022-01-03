РИА Новости: В МИДе не исключают новые меры США против «Северного потока 2»

Процесс сертификации «Северного потока 2» может затянуться до лета из-за регламента процедур. Такое мнение высказал замглавы Министерства иностранных дел Александр Панкин. Он также не исключил, что процесс может быть осложнен из-за действий США.
2022-01-03T12:00:08+03:00
2022-01-03T12:01:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:00, 03 января 2022
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