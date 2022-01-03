Беляев о признании иноагентом: С одной стороны, это ожидаемо, с другой стороны, это новость, которая застает врасплох

«С одной стороны, это абсолютно ожидаемо, с другой стороны, это та новость, которая застает врасплох» — сказал Иван Беляев* в интервью «Эху» о признании иностранным агентом.

Власти признали редактора социальных сетей русской службы «Радио Свобода*» иностранным агентом в конце декабря. ««Радио «Свобода*» признано иностранным агентом в Российской Федерации. По этой логике, все люди, получающие от него деньги за выполнение своей работы, должны рано или поздно попасть в этот список», — сказал Иван Беляев в интервью «Эху».

* Ивана Беляева власти РФ считают иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.