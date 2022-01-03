Система оплаты проезда Face Pay заработает на МЦК в 2022 году — Дептранс

Сервис Face Pay позволяет оплачивать проезд с помощью технологии распознавания лиц. С момента запуска в 2021 году им воспользовались 122 тыс. человек. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов также сообщил, что до конца года планируется запустить пилотный Face Pay на МЦД и наземном транспорте.
2022-01-03T11:39:42+03:00
2022-01-03T11:40:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:39, 03 января 2022
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