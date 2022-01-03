«В начале я был как-то шокирован, я не очень понял, почему я» — Марат Гельман в Эфире «Эха Москвы»

Продюсер отметил, что у него нет ни русского, ни зарубежного финансирования, из-за которого его могли признать иностранным агентом. Он считает, что получил статус за ежегодный форум русской культуры «СловоНово» в Черногории.

«В моем представлении власти, конечно, могли быть недовольны тем, как я высказываюсь, или тем, что я делаю, но какие-то другие инструменты. Мне казалось, что это связано с медиа, иноагентство, СМИ, а я не СМИ. Потом я зашел к себе в блог и увидел, что у меня в Facebook 51 тысяча «фолловеров» и 95 тысяч в Twitter, и подумал, что, наверное, это СМИ» — сказал Марат Гельман* в эфире «Эха Москвы»

* Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом.