В Литве суд рассмотрит апелляцию гражданина страны Алексея Грейчюса о шпионаже в пользу России

Об этом сообщила его адвокат Лаура Мицкевичюте. Защита требует отменить приговор и оправдать Грейчюса. Приговор против него и еще одного гражданина Литвы был вынесен в ноябре 2021 года. Их обвиняли в выполнении поручений за финансовое вознаграждение, направленных против безопасности республики. Эти поручения им якобы давал некий сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области.
2022-01-03T10:50:46+03:00
2022-01-03T10:50:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2961928-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:50, 03 января 2022
Загрузка комментариев...