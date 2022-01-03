В Литве суд рассмотрит апелляцию гражданина страны Алексея Грейчюса о шпионаже в пользу России

Об этом сообщила его адвокат Лаура Мицкевичюте. Защита требует отменить приговор и оправдать Грейчюса. Приговор против него и еще одного гражданина Литвы был вынесен в ноябре 2021 года. Их обвиняли в выполнении поручений за финансовое вознаграждение, направленных против безопасности республики. Эти поручения им якобы давал некий сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области.