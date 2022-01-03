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10:13, 03 января 2022

Мантуров: В России может начаться производство зарубежных вакцин от коронавируса, если такая задача будет поставлена

В России может начаться производство зарубежных вакцин от коронавируса, если такая задача будет поставлена перед отечественной промышленностью, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, окончательное решение должно принять Министерство здравоохранения. Это вопрос целесообразности, социлаьного и экономического смысла. 


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