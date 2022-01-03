Движение «Талибан»* сообщило о том, что в Кабул прибыла делегация российских инвесторов

Обсуждалась возможность открытия нефте— и газоперерабатывающих предприятий, а также заводов по производству цемента, передает агентство «Интерфакс». Какие российские компании готовы вкладывать деньги в экономику Афганистана, не уточняется.
2022-01-03T10:09:11+03:00
2022-01-03T10:12:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:09, 03 января 2022
* * «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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