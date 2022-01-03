Движение «Талибан»* сообщило о том, что в Кабул прибыла делегация российских инвесторов

Обсуждалась возможность открытия нефте— и газоперерабатывающих предприятий, а также заводов по производству цемента, передает агентство «Интерфакс». Какие российские компании готовы вкладывать деньги в экономику Афганистана, не уточняется.

* * «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.