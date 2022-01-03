Франция заявила о намерении укреплять суверенитет Европы во время председательства в Совете ЕС

Макрон обратил внимание на важность защиты территории ЕС из-за кризиса на восточной границе. Постпред России при ЕС в свою очередь сказал, что не ждет прорывов в отношениях РФ и ЕС в этом году. Председательство в Совете ЕС на ближайшие полгода перешло к Франции с января.
2022-01-03T08:46:14+03:00
2022-01-03T08:46:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 03 января 2022
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