Закрылось гонконгское интернет-издание Citizen News

Citizen News было продемократическим СМИ. Как заявили в редакции, они прекращают свою деятельность «из-за кардинальных изменений в обществе за последние два года и ухудшения медийной среды». «Мы с тяжелым сердцем объявляем, что Citizen News прекратит свою работу 4 января 2022 года. Сайт больше не будет обновляться и будет закрыт», — отметили в редакции.