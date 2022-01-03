Закрылось гонконгское интернет-издание Citizen News

Citizen News было продемократическим СМИ. Как заявили в редакции, они прекращают свою деятельность «из-за кардинальных изменений в обществе за последние два года и ухудшения медийной среды». «Мы с тяжелым сердцем объявляем, что Citizen News прекратит свою работу 4 января 2022 года. Сайт больше не будет обновляться и будет закрыт», — отметили в редакции.
2022-01-03T07:45:53+03:00
2022-01-03T07:53:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:45, 03 января 2022
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