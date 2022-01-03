США заявили о готовности решительно ответить в случае, если Москва нанесет удар по Киеву

Среди прочего, речь идет о масштабных санкциях, которые могут быть введены в отношении России в случае эскалации ситуации вдоль российско-украинской границы. Они могут затронуть экономическую, финансовую и военные сферы. Также отмечается, что вопросы Украины не будут решаться без ее участия, сообщили в Белом доме по итогам переговоров американского и украинского президентов. Помимо этого, Джо Байден вновь заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером они обсудили совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева. В частности, речь шла о реформах страны и борьбе с олигархами.

Ранее аналогичный телефонный разговор Джо Байден провел с российским президентом. По мнению Владимира Путина, ограничения могут привести к полному разрыву отношений между двумя странами.