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06:06, 03 января 2022

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр сообщает о том, что ожидается сильный ветер в порывах до 15 метров в секунду. Местами возможны осадки. Неблагоприятные погодные условия в Москве продлятся до вечера, а в Подмосковье – до полудня.

На этот период в столичном регионе будет действовать второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду. Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП, а если такой возможности нет, то призывают проявлять особую осторожность на дороге. Пешеходов также предупреждают о необходимости проявлять бдительность, находиться подальше от рекламных конструкций и деревьев. В течение ближайших двух дней в Москве ожидается похолодание до -11-15 градусов.

В Гидрометцентре обещают скорое потепление. В середине недели температура поднимется до ноля.


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