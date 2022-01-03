Переговоры по иранской ядерной программе должны возобновиться сегодня в Вене

Это будет уже 8 раунд.

Первоначально предполагалось, что восьмой раунд стартует уже после Нового года, однако затем было принято другое решение и по свидетельству сторон удалось достичь успеха. Об этом в своем твиттере написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом же сообщил и иранский переговорщик Али Багери Кани, которого цитирует агентство ИРНА. В США с этим не согласились. Официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс сказал о том, что степень прогресса установить сложно. В Вашингтоне полагают, что ядерная программа настолько продвинулась, что остановить развитие проблематично. Напомню, что Соединенные Штаты официально в переговорах не участвуют их проводит Иран с одной стороны и пятеркой стран, в число которых входит и Россия.

В 2018 году США при президенте Трампе в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном. Нынешняя администрация выступает за возобновление коммуникаций с Тегераном в этой сфере.