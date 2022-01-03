Вариант коронавируса «омикрон» выявили еще в одном российском регионе – Карелии

Им заразилась местная жительница, которая вернулась из Франции, рассказали в республиканской администрации. Там добавили, что состояние заболевшей оценивают как удовлетворительное. Перед новым годом в Роспотребнадзоре сообщили, что «омикрон» подтвердился у более чем ста россиян. У тех, кто недавно вернулся из-за границы.

Эпидемиолог Михаил Фаворов сказал «Эху», что, по его оценке, вспышка заболеваемости из-за новой мутации ожидается в России в ближайшие три месяца. Михаил Фаворов подчеркнул, что за это время не будет большой вспышки заболеваемости гриппом.