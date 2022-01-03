Ношение защитных масок в общественных местах с сегодняшнего дня становится обязательным для детей от 6 лет во Франции

До этого такое требование действовало только для несовершеннолетних от 11 лет. Правила касаются транспорта, общественных заведений, спортивных комплексов и религиозных учреждений. В некоторых городах, в том числе в Париже, маски требуется носить на улице. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что в этом году пандемия коронавируса закончится: «Предстоящие недели будут тяжелыми. Но по сравнению с тем же периодом прошлого года, теперь есть вакцина в качестве оружия против вируса. Вакцинация — лучший способ предотвратить его распространение. Я еще раз призываю пять миллионов непривитых сделать этот простой жест – воспользоваться вакциной. Возможно, этот год станет годом, когда мы выйдем из эпидемия, я хочу верить в это вместе с вами».

Эммануэль Макрон уверен, что с пандемией можно справиться, если люди будут вести себя ответственно.

Французские врачи тем временем говорят, что они бросили все свои дела в праздничные дни ради борьбы с коронавирусом.

В последние дни во Франции отмечается рост числа заражений коронавирусом. Власти связывают это с новой мутацией под названием «омикрон».