Новые власти Афганистана, как пишет британская газета The Sunday Times, потребовали от магазинов обезглавить манекены

Члены группировки «Талибан*», которая в России признана террористической и запрещена, посчитали, что манекены с головами могут быть приравнены к запрещенным в исламе идолам. Пока что новое требование коснулось торговых точек в провинции Герат на северо-западе страны. Какое наказание ждет за нарушение правил, не уточняется.
2022-01-03T05:06:49+03:00
2022-01-03T05:06:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 03 января 2022
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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