Новые власти Афганистана, как пишет британская газета The Sunday Times, потребовали от магазинов обезглавить манекены

Члены группировки «Талибан*», которая в России признана террористической и запрещена, посчитали, что манекены с головами могут быть приравнены к запрещенным в исламе идолам. Пока что новое требование коснулось торговых точек в провинции Герат на северо-западе страны. Какое наказание ждет за нарушение правил, не уточняется.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.