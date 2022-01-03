Стратегические ядерные силы России, как передает агентство ТАСС, в начале года проведут учения под названием «Гром»

Официального подтверждения этого пока не поступало. Командно-штабные учения, как напоминает агентство, проводятся ежегодно, как правило в конце «военного» учебного года. В ходе них подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает ракету по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.