Президенты Украины и США обсудили совместные действия по сохранению мира в Европе, говорят в Киеве

В частности, как не допустить дальнейшую эскалацию, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме этого, по его словам, речь зашла о проведении на Украине реформ и о борьбе с олигархами. Пресс-служба Белого дома в свою очередь сообщила, что главы двух государств обсудили предстоящие контакты США с Россией по гарантиям безопасности. Американский президент Джо Байден пообещал Зеленскому, что решения на переговорах с Москвой не будут приниматься без участия партнеров. Вашингтон выразил готовность дать «решительный ответ» в случае агрессии России против Украины, добавили в американской администрации.