Министр обороны США заразился коронавирусом

Ллойд Остин решил сдать тест на инфекцию после того, как у него появились симптомы заболевания, в тот момент он находился в отпуске дома, говорится в сообщении главы Пентагона. Министр добавил, что заболевание протекает в легкой форме. Ближайшие пять дней минимум он будет находиться на карантине в соответствии с требованиями медиков. Остин заверил, что планирует присутствовать по мере возможности в виртуальном режиме на ключевых встречах и обсуждениях и что сохраняет за собой все полномочия. Он предупредил о случившемся руководство страны. По словам Остина, последний раз он лично встречался с президентом Джо Байденом почти две недели назад.