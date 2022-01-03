The Mirror: Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют продать свой дом в Калифорнии

По словам знакомых пары, Гарри и Меган нравится район, где они поселились, но не устраивает их особняк, так как они не чувствуют себя уединенно. Герцог и герцогиня Сассекские хотят переехать спустя полтора года после покупки. Гарри и Меган поселились в Санта-Барбаре после отъезда из Англии в марте 2020 года. Они купили особняк с девятью спальнями, тренажерным залом, бассейном и теннисным кортом за 15 миллионов долларов.
2022-01-03T04:07:20+03:00
2022-01-03T04:07:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 03 января 2022
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