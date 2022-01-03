Власти Израиля одобрили четвертую дозу вакцины от коронавируса для пожилых граждан и медицинского персонала

Это решение было принято с учетом роста заболеваемости, говорят в Иерусалиме. Очередную прививку можно будет сделать спустя четыре месяца после третьего укола. Такую прививку стали делать с лета прошлого года тем, кто получил вторую дозу не раньше, чем через 5 месяцев.
2022-01-03T04:06:17+03:00
2022-01-03T04:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 03 января 2022
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