Власти Израиля одобрили четвертую дозу вакцины от коронавируса для пожилых граждан и медицинского персонала

Это решение было принято с учетом роста заболеваемости, говорят в Иерусалиме. Очередную прививку можно будет сделать спустя четыре месяца после третьего укола. Такую прививку стали делать с лета прошлого года тем, кто получил вторую дозу не раньше, чем через 5 месяцев.