Один человек задержан в связи с пожаром в здании парламента Южноафриканской республики

По словам представителя властей, расследование показало, что кто-то вывел из строя противопожарные распылители. Местная пресса пишет о возможном поджоге. Огонь возник накануне утром в старом здании парламента, где находятся офисы и спортзал, после чего перекинулся на новое парламентское здание. О пострадавших не сообщается.
2022-01-03T04:05:48+03:00
2022-01-03T04:05:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2961828-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 03 января 2022
Загрузка комментариев...