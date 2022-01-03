Один человек задержан в связи с пожаром в здании парламента Южноафриканской республики

По словам представителя властей, расследование показало, что кто-то вывел из строя противопожарные распылители. Местная пресса пишет о возможном поджоге. Огонь возник накануне утром в старом здании парламента, где находятся офисы и спортзал, после чего перекинулся на новое парламентское здание. О пострадавших не сообщается.