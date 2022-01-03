Два человека пропали без вести после сильного природного пожара в американском штате Колорадо

Власти говорят, что сообщений о погибших не поступало. Огонь уничтожил около тысячи домов. Сейчас следователи выясняют причины возгорания. По предварительной версии, к этому привела авария на линиях электропередачи, однако местные электрики, как передает агентство Reuters, настаивают, что их объекты инфраструктуры не пострадали.
2022-01-03T04:05:14+03:00
2022-01-03T04:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 03 января 2022
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