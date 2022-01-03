Два человека пропали без вести после сильного природного пожара в американском штате Колорадо

Власти говорят, что сообщений о погибших не поступало. Огонь уничтожил около тысячи домов. Сейчас следователи выясняют причины возгорания. По предварительной версии, к этому привела авария на линиях электропередачи, однако местные электрики, как передает агентство Reuters, настаивают, что их объекты инфраструктуры не пострадали.