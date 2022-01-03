На Гаити совершено покушение на премьер-министра страны Ариэля Анри

Неизвестные открыли огонь во время празднования годовщины независимости на севере республики. Как передает латиноамериканский телеканал Telesur, выстрелы раздались, когда Анри выходил из храма после праздничной службы. Он не пострадал. В результате перестрелки есть один погибший, несколько человек получили ранения. Обстановка в стране обострилась после убийства президента Жовенеля Моиза минувшим летом. А также сильного землетрясения в августе.
2022-01-03T04:04:42+03:00
2022-01-03T04:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 03 января 2022
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